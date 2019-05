Graciela Alfano revela que tuvo sexo con Maradona en el apartamento de Coppola

Pantallazo

La ex vedette aseguró que la pasó “brutal” y que no se siente “nada culpable” de que fuera en la época cuando El Diez estaba casado.

Disfrutando la nueva silla de angelita, Graciela Alfano confesó en Los ángeles de la mañana que tuve relaciones sexuales con Maradona cuando el estaba en pareja con Claudia Villafañe.

"Yo no me siento nada culpable, es un problema de él con su mujer y con su familia", comienza la ex vedette.

"Apareció en la puerta de mi casa y el de la puerta me dijo que estaba el señor Maradona en una camioneta con un oso gigante que decía: ‘Te quiero'. Yo miro por el balcón y lo veo ahí. Y bajo como estaba", agrega la actriz.

"Terminamos primero en la plaza San Martín hablando hasta las 6 y pico de la mañana. Justamente era la vuelta de él a Boca y el presidente de Boca era Mauricio Macri", remarca la ídola argentina.

"Todo el mundo dice que lo hicimos. Vamos a hacerlo. Nos estamos perdiendo la mejor parte. Yo la pase muy bien, la pasé brutal", cierra Grace.