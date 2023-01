Graciela Alfano fue operada de dos tumores: “Lo que me preocupaba era seguir viva”

Pantallazo

Graciela Alfano es una de las pocas figuras argentinas que hasta el día de hoy sigue vigente en los medios rioplatenses. La estrella ha conquistado al público con una talentosa trayectoria como actriz, modelo, vedette y panelista

La diva de la televisión argentina, que sigue de vacaciones en Punta del Este, contó en Los ángeles de la mañana que fue operada de dos tumores y que le sacaron el riñón. También, la actriz se refirió a la reconciliación amorosa con el padre de sus hijos, Enrique Capozzolo, tras estar casi 30 años separados.

“Primero, cuando me lo dijeron es una bomba en la cabeza, es como darte un martillazo. Como fue muy rápida la intervención, tuve que hacer todos los estudios en el medio y fue rapidísimo, en una semana desde que lo detectaron hasta que entré al quirófano fueron cinco días. Mis hijos tuvieron que pasar también por esa experiencia, acompañarme a distintos estudios, tomar decisiones rápidas”, comenzó.

“Todos los estudios me daban bien y el médico me dijo ‘te cuidás tanto, tu otro riñón funcionaba tan bien que no se veían en los estudios. Y gracias a eso también podés salir mucho mejor que si no te hubieras cuidado’. Por eso pongo el foco en la medicina preventiva, para ir detentando a tiempo todo este tipo de cosas”, agregó

“Y después, realmente, el primer mes fue difícil. Tenés que poner mucha fuerza. Mi mensaje es el modo en que uno ve la enfermedad y la muerte. Y ver qué se aprende de eso”, fueron las palabras de Grace.

Sobre la vuelta con su exmarido, Enrique Capozzolo, la artista dijo lo definió como su “chongo”: “Alguien a quien buscás para un poco de rock & roll. Chicas, actualicen el software, ¿ustedes no chonguean? No lo conocés, te gusta, te lo llevás a la cama. Y también puede ser con un conocido. Es una tendencia ahora, empezá a hablar con la gente”.