Gisela Lepio se consagró como la ganadora de Genios de la Argentina

Por decisión unánime del jurado Gisela Lepio de 30 años oriunda de Río Gallegos se consagró como la ganadora de la Super Final del certamen de la categoría de mayores de Genios de la Argentina y se llevó los 500.000 pesos.

Patricia Sosa, Lucía Galán, Joaquín Galán y Valeria Lynch estuvieron en el jurado que decidió la suerte de los cinco mejores participantes adultos: Bruno Magnone, Gisela Lepío, Leonel Díaz, el grupo Docta Dance y Ángela Navarro, que se disputaban el premio.

El segundo puesto lo obtuvo Docta Dance, el grupo compuesto por 24 bailarines cordobeses de danzas urbanas.

El tercer lugar se lo llevó Angela Navarro, la joven de 19 años Berazategui, quien abandonó la pista con una sonrisa, agradecida por todo lo vivido, y con los elogios de todo el jurado.

En la primera ronda, Angela Navarro, la artista bonaerense cantó "Mentira", de Valeria Lynch. Mientras que en la instancia definitoria, cantó "My heart will go on", de Celine Dion.

De los cinco finalistas que competían en la primera ronda, el jurado debió preseleccionar a tres participantes para que avancen a la instancia decisiva y vuelvan a mostrar su talento. La primera elegida fue Gisela Lepío.

Los segundos elegidos fueron los Docta Dance. Y la tercera elegida fue Ángela Navarro.

Por lo tanto, los dos participantes de Santiago del Estero, Bruno Magnone de 30 años y Leonel Díaz de 20 fueron los primeros eliminados. Bruno Magnone, había sido el primer finalista que salió a escena, quien luego de recibir cálidos saludos de su familia interpretó el tema "Procura olvidarte", de Alejandro Fernández. Mientras que Leonel Díaz cantó La Taleñita del Chaqueño Palavecino