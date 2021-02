Gina Carano acusa a Disney de "acoso e intimidación" tras su despido de The Mandalorian

Pantallazo

Tras su salida de la compañía, la actriz cargó contra Disney y aseguró estar sufriendo "acoso e intimidación" por parte de la empresa.

Durante una entrevista con Ben Shapiro en su canal de YouTube, Carano habló sobre su despido de The Mandalorian y compartió su opinión con respecto a Disney. "He pasado por mucho y he visto mucho, como el acoso que ha habido. Y lo he visto antes, no soy la única que ha sido intimidada por esta empresa. Lo sé tan bien que podría compartir una historia y cambiaría las cosas en los medios de comunicación, pero no puedo hacerlo porque estaría vendiendo a un amigo que no tiene el mismo punto de vista, así que no voy a vender a alguien para desviar la atención", comentó. "A todo el mundo le da miedo perder su trabajo", agregó.

"Creo que han ido a por mi cabeza, no sé durante cuántos meses, y eso se nota. Hace un par de semanas, Lucasfilm pidió a uno de sus artistas que borrase mi personaje y pusiera otro en su lugar", relató. "Sé que hay gente que luchó por mí, pero no consiguieron ganar", señaló.

Carano fue despedida después de publicar una historia en Instagram que compara el trato que reciben los conservadores en Estados Unidos con la persecución al pueblo judío durante el Holocausto. "¿En qué se diferencia esto de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", se podía leer.

Este texto generó indignación entre los fans, que pidieron su despido de The Mandalorian con el hashtag #FireGinaCarano. "Gina Carano no está contratada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sus publicaciones en redes sociales denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas, y son aborrecibles e inaceptables", anunció posteriormente la compañía mediante un comunicado.

Hasta el momento, The Mandalorian se había centrado en la misión del protagonista, encarnado por Pedro Pascal, de salvar a Baby Yoda, también conocido como Grogu, y reunirlo con los Jedi. Ahora que la misión fue cumplida, es un misterio la trama de la temporada 3.

Con información de Europa Press