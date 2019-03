Gimena Accardi contó cómo se vengó de su primer novio cuando él la dejó

Pantallazo

Gimena Accardi tuvo la oportunidad de contar una curiosa anécdota de hace muchos años, cuando tuvo su primer novio y este la dejó sin motivo aparente de forma repentina.

"Tengo una historia de venganza con mi primer novio, Alejandro", inició en el programa Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff.

"Estuvimos saliendo dos años y me dejó medio de un día para el otro. Yo con el corazón desgarrado, no me la veía venir. Le preguntaba qué había pasado a sus amigos, porque teníamos amigos en común, fue como un baldazo de agua. Lo llamaba, lo iba a buscar, lo esperaba a la salida, en todos lados. ¿Viste cuando ya no te importa nada? La dignidad por el piso, yo quería volver", dijo la actual esposa del actor Nicolás Vázquez, que en aquel momento tenía 16 años y Alejandro 19.

Según recoge el portal Teleshow, la actriz coincidió con Alejandro en un boliche y pensó que era su última oportunidad de pedirle una reconciliación.

Sin embargo, volvió a ser rechazada y se retiró el local con su amiga y, al salir, se encontró con el auto del joven.

Según contó, no dudó ni un segundo. Tomó sus llaves y se lo rayó desde el frente hasta la cola. "No lo hagan en sus casas", bromeó y aseguró que en aquel momento sintió un alivio.

"No lo molesté nunca más, me olvidé de él, y fue un alivio tan grande. Es una estupidez lo que estoy diciendo, no hay que hacerlo, porque es horrible", afirmó.

Al final de la anécdota contó que el joven (que ya no lo es tanto) se enteró de que la culpable del daño había sido ella cuando narró la situación en una radio.

"Para mí fue como un antes y un después en mi vida, una bisagra. Después nunca más, soy cero vengativa, cero rencorosa y me olvido de todo", concluyó.