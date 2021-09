Gianinna Maradona tras el testimonio de Mavys: "Hdps ni la muerte les deseo"

Pantallazo

Tras testimonio de Mavys Álvarez, la cubana que estuvo con Diego a los 16 años, Gianinna Maradona lanzó un furioso mensaje en las stories de Instagram.

"Hijos de puta. Ni la muerte les deseo simplemente porque allá arriba también le romperían las pelotas", expresó indignada.

"No se gasten en escribirme que no me voy a enganchar. Basta, me pudrieron. Los odio a todos. Hijos de mil puta", sentenció fuerte la hija del Diez.