Gianinna Maradona al psicólogo Díaz: "Te recibí en mi casa y me tragué tus mentiras'

Pantallazo

La aparición del psicólogo de Maradona en Intrusos, hizo que Gianinna expresara su indignación en las redes sociales.

"Carlos querido, deseo que tus viejos no sufran este papelón. Con toda desesperación te recibí en mi casa, me tragué tus mentiras, tu falta de verdad, de lealtad a tu título. HIJO DE PUTA. No me voy a ir sin que vos pagues por cada uno de tus audios, por lo que hiciste, por tu complicidad", lanza enojada la hija del Diez.

Como respuesta a Gianinna una usuario retruca: "Porque a mi nadie nadie me cerraría las puertas de la casa de mi padre o madre, nadie me lo escondería, nadie le haría todo lo que dicen ahora le hicieron al suyo, así que vamos, arriba, a hacerse cargo de algo también", expresó una usuaria.

"Enhorabuena que no te pasó. ¡Te abrazo!", sentencia irónica Gianinna Maradona.

