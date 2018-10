Gerardo Romano encaró a Nicole Neumann en vivo y ella le hizo una promesa

Pantallazo

El actor argentino Gerardo Romano visitó el programa de Nicole Neumann KZO y aprovechó para tirarle los perros a la modelo, quien al final de la conversación le prometió ir a verlo al teatro con un vestido que él le pidió llevar.

"¿Qué sueño te queda por cumplir?", le preguntó Nicole a Romano, quien respondió: "Era conocerte, estar con vos mano a mano. Venite a ver mi obra de teatro".

"Este sábado quizás voy porque estoy sin niños", le respondió Nicole.

"Voy a hacer una función buenísima porque voy a pensar que estás vos en la platea. No me cagues, que después te voy a buscar. Y vos te vestís de blanco y sos rubia", le pidió, a lo que ella respondió: "Ok, voy a ir de blanco".

Además, le recordó una vez anterior en la que se vieron e hizo memoria de cómo estaba vestida la modelo.

Más adelante, Romano se atrevió a darle un consejo a Nicole sobre su ex, el futbolista Fabián Poroto Cubero, quien actualmente está en pareja con la modelo Mica Viciconte: "Mimalo un poco a Fabián; por él y por vos", según recoge el portal Telebajocero.

"Nada me gustaría más que tratarlo bien, por él y por mis hijas", le respondió Nicole, a lo que Romero respondió: "Hacelo, hacelo, soltale la soga".