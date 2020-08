Gato Morgade cree que hay relación entre críticas a "la derecha" y denuncias a murguistas

Pantallazo

No lo sé, Gato

Montevideo Portal

En declaraciones a Carnavaluy2021, el director de murga dijo que "sin dudas se está formando un movimiento turbio para hacer limpieza en el Carnaval. A la derecha le molestan las críticas y las murgas son las más afectadas".

"Si no, fijate en las denuncias. No ves nombres de personas que salgan en revistas, humoristas, lubolos... La mayoría son murguistas, y sobre todo murguistas identificados con la izquierda. Yo no soy quién para juzgar a nadie, para eso existen las fiscalías, pero esto sin dudas es una caza de brujas. Recomiendo para el Carnaval hablar divino de la derecha, así desde el gobierno se quedan contentos", agregó José Morgade.

El mismo medio agregó que Enrique Espert, presidente de Daecpu (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay) creará una comisión de género integrada por carnavaleras y técnicos expertos en el tema.

Montevideo Portal