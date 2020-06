Gasalla, enojado por la noticia de su retiro de los escenarios: “Son todos unos soretes”

Pantallazo

Este miércoles circuló la noticia del retiro de los escenarios de Antonio Gasalla. Fue el periodista Carlos Monti quien aseguró en el programa Conforntados que el artista, de 79 años, le dijo a su abogado que ya hizo "todo lo que podía hacer".

Sin embargo, en diálogo con La Capital, el artista dio otra versión y aseguró no tener una "decisión tomada".

"Somos muchos en esta profesión que no tenemos trabajo, los teatros están todos cerrados, las películas que se filman en general son coproducciones con España, es decir que no es que una persona decida ‘voy a trabajar menos o no voy a trabajar', no hay profesión que exista, disparó.

Enojado, recriminó que publicar una nota de ese tipo lo responsabiliza de la decisión de seguir actuando o no, algo que se escapa a su poder. "¿Adónde querés que vaya a trabajar? Los teatros están todos cerrados con llave, parece una heladera un teatro. Venite a la Capital y dale una miradita a la calle Corrientes. Además imaginate ir a las provincias, uno no sabe si la gente en las provincias está pasando exactamente lo mismo que en la Capital y si yo digo ‘mañana voy al teatro' ¿y van a ir al teatro?, yo qué sé, agregó.

"Porque quieren hablar de mí, vos sabés cómo es el periodismo, son todos unos soretes y como me vieron caminando por la calle Corrientes ayer y dijeron ‘seguro que quiere ir a un teatro', ¿qué teatro? (risas), remató.