Gabriel Pereyra dejó El Observador, pero confesó que quiere seguir escribiendo

Pantallazo

“Quizá me tendría que haber ido antes, pero me frenó tener una tribuna buena para poder escribir mis columnas y también el afecto”, contó.

"Después de 20 años vinculado a El Observador, terminé definitivamente mi relación con el diario", anunció el periodista Gabriel Pereyra este sábado en su cuenta de Twitter. En diálogo con Pantallazo, Pereyra afirmó que renunció "en buenos términos", dado que "hace tiempo venía pensando en dejar algún trabajo".

Pereyra trabaja además en radio Sarandí, el informativo de VTV y los programas En la mira y ADN, también de ese canal. "Yo ya estaba medio desbordado, tengo algunos problemas de salud que se agravan con el estrés y cada trabajo es una responsabilidad. El estrés me estaba matando", contó. No obstante, confesó que quiere seguir escribiendo y ejerciendo la profesión periodística.

"Me gustaría tener una tribuna en donde escribir", afirmó, e indicó que esa fue la razón por la que no renunció incluso antes del medio de prensa: "Quizá me tendría que haber ido cuando dejé la Secretaría de Redacción, pero me frenó eso de tener una tribuna buena para poder seguir escribiendo mis columnas y también el afecto. Hace 20 años que estoy vinculado a ese diario, están todos mis amigos ahí, incluso el director", expresó.

En su publicación en Twitter, Pereyra saludó al director del medio, Ricardo Peirano, a quien señaló como "promotor permanente de la libertad".

El periodista indicó que la denuncia que le hizo el comandante del Ejército, Claudio Feola, por difamación e injurias, no tuvo nada que ver con la decisión y que, de hecho, no le implicó "ningún estrés" porque sabía que él iba a ganar.

"No te voy a decir que lo disfruté, pero no sumaba nada en mi vida. Yo seguí mi vida y me olvidé de eso, por muchas razones. Sabía que iba a ganar y si no ganaba no se me caía ninguna medalla por pedir disculpas y lo peor que podía pasar era que me procesaran. Y bueno, yo que sé, me iré de la vida con un procesamiento. En algún momento pensé que me iban a procesar por rapiña cuando era chico, pero al final fue un poco menos grave", meditó.

Asimismo, Pereyra destacó la resolución del fiscal Carlos Negro, quien archivó la denuncia y afirmó que el periodista "cumplió con su deber profesional".

"Es mucho más de lo que esperaba, no solamente lo archivaron sino que el argumento de Negro es tremendo, va a servir para el futuro, para cuando algún otro colega se vea envuelto en la misma situación", reflexionó.