Fuerte descargo de Mica con una foto hot con Cubero: "Decido acompañar a mi pareja"

Pantallazo

Cuando parecía que reinaba la paz entre Cubero y Nicole Neumann, Mica Viciconte escribió un fuerte descargo contra la top acompañado de una foto hot con el deportista.

"Más de 4 años de relación y hoy más que nunca decido quedarme y acompañar a mi pareja @fabiancuberooficial a pesar de las críticas por cierto rol que ocupo", comenzó la panelista.

"Porque fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas. Decido dar amor a las personas que me acompañan y me dan amor de la misma forma porque la reciprocidad es una de las cosas que más valoro", sostuvo Viciconte.

"Soy feliz y no necesito hacer cosas malas porque así como todo lo bueno vuelve, lo malo también. El GRACIAS más grande se lo lleva él. El que más sabe y entiende por todo lo que pasamos. Con el que, a pesar de todo, supimos salir adelante y construir juntos un montón de cosas", detalló la ex Combate.

"Gracias por dejarme ser parte de esto, por enseñarme a transmitir valores como el amor y la felicidad y por mostrarme que nuestra familia va más allá de un papel. Si hay algo de lo que estoy segura es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama. El tiempo pone a cada uno en su lugar", finalizó Mica.