Fuerte cruce de dos panelistas de Ángel de Brito en redes sociales

Pantallazo

Las llamadas "angelitas", panelistas del programa LAM que conduce Ängel de Brito, no dismiluan su enfado, ni en la televisión, ni en las redes sociales.

Un nuevo episodio lo protagonizaron Andrea Taboada con Yanina Latorre, la de perfil más alto en cuanto a polemizar en redes se trata.

En este caso fue por la vacuna de Yanina y su familia en Miami, lo cual fiel a su estilo subió a las redes sociales.

Una de las críticas, fue de Taboada que puso: "¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald".

"Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", escribió Yanina recogiendo el guante.

Y siguió: "Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal?". "Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito... pero no ando con tipos casados", sentenció.

"Me cansé de que me ensucie gratuitamente y que se burle de mi mamá y trate mal a mi hija"."Cuando uno dice pelotudeces, inventa, ataca, tuitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping".

Y Andrea Taboada no dudó en responder: "Ahí la tienen... Palabra? Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos temas, si no después llora. Soy buena mina y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!! #lammmmmmmm". "Perdón, me olvidé de arrobarte @yanilatorre".