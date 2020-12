Fuerte cruce de Nicole con Kämpfer: "Nos dijeron putas aborteras"

Pantallazo

En el programa de "Nosotros a la mañana", Agustina Kämpfer y Nicole se cruzaron fuerte tras legalización del aborto en Argentina.

"Les agradezco a todas las que pusieron el cuerpo, a las que fueron a la plaza, hicieron vigilia, a las que pusieron un tweet o una foto en una red social, aguantando los insultos", comienza Kämpfer.

"Porque nos han dicho -y discúlpenme pero aunque sean las 10:45 yo llamo a las cosas por su nombre- putas, enfermeras, aborteras, asesinas. Incluso en nuestros núcleos más cercanos, a mí me ha agredido una compañera de trabajo", dispara la periodista en referencia a Nicole.

"No importa, no es el tema porque hoy es todo alegría. Pero hemos tolerado mucho durante muchos años y este es el resultado de no bajar los brazos. Es ley y no va va haber una sola muerta más en la Argentina por un aborto clandestino", cierra Agustina.