Fuerte audio de Caniggia contra Nannis y Moria Casán: “No tiene sentido toda esta mierda”

Pantallazo

Los ángeles de la mañana compartió un mensaje que el ex jugador de fútbol le envió a su esposa y donde tilda a La One de “travesti”.

La guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul Cannigia es de nunca acabar.

Los ángeles de la mañana mostró un polémico audio que El Pajaro le envió a la mediática por Whatsapp.

"Yo no estuve en ninguna fiesta privada ni nada. Estoy en el lugar donde vivo yo (en el hotel Faena), ¿entendés? Y estaba con dos chicos que estaban ahí. No tengo nada que ver con eso, así que es ridículo esto. Esto me hace reír nada más, porque acá en Argentina dicen cualquier pavada", comienza el audio.

"Igual que esa travesti de Moria Casán y eso. Dejate de joder, ¿entendés? Es una payasada y aparte fuiste vos la que hiciste todo este quilombo. ¿Entendés? Lo hiciste vos, porque ya lo sabemos. Yo ya lo sé. ¿Quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo No tiene sentido toda esta mierda que pasó. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije en un comunicado qué cosas inventaron cuando salió esa noticia. Lo dije", finalizó el ex futbolista.