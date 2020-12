Franklin Rodríguez en el ojo del huracán por positivo de covid: “No jodí a nadie”

Pantallazo

Este martes el actor, dramaturgo y comunicador Franklin Rodríguez estuvo en el centro de la crítica en las redes sociales tras confirmarse que concurrió a grabar el programa que conduce en TNU a pesar de tener pendiente el resultado del hisopado por covid-19.

Luego de que Rodríguez recibiera el resultado, que fue positivo, todas las personas que estuvieron en contacto con él deberán hacer cuarentena.

Este miércoles, en diálogo con el programa radial De taquito de radio Universal, el conductor dio su versión de los hechos. "Desde cuándo empieza la matanza hay que preguntarse", comenzó molesto su alegato. "A la producción le acabo de mandar el testeo del viernes pasado que dice negativo. No tengo ningún síntoma, estoy en el fondo de mi casa", agregó, haciendo referencia a un análisis de sangre que se hizo previo al hisopado que se realizó el domingo por la tarde.

"El hisopado no me lo hice porque me sintiera mal sino porque vienen mis hijas de España con dos hisopados y me pidieron que me lo hiciera por las dudas por la abuela. Cuando el viernes me dio negativo el hisopado podría no habérmelo hecho y me ahorraba 5000 pesos. [...] Cuando yo me entero el martes de esto el que me quise morir fui yo. Parece que lo hubiese hecho por gusto, pero yo no jodí a nadie, no lo hice por perjudicar a nadie, podría no haberlo hecho el hisopado", aclaró acongojado.

"Creo que hay una cosa que me duele bastante es que digan que lo hice por gusto. Entrás en pánico por miedo a ser señalado. Yo tengo mucha actividad y si yo tenía el viernes el hisopado negativo, ¿por qué no iba a parar de laburar? El tema es la manera que se dice, y esto lo hacen porque sos una figura pública"; "Estoy profundamente abgustiado, a punto de llorar, porque me da una impotencia no poder defenderme... Nunca hubiera pensado que me iba a pasar así", remató.

Consultada por la situación, la dirección del canal dijo que se va a investigar y en caso de comprobarse una conducta negligente por parte de Rodríguez se tomarán las acciones necesarias.