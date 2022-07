Florence Pugh tras usar un vestido transparente:"Si aterrorizan mis pezones, aquí hay más"

Pantallazo

Free the nipple

Florence Pugh hizo un profundo descargo tras ser catalogada de "vulgar" por usar un vestido de transparencias y dejar sus pechos al descubierto.

"Ya sea negativa o positiva, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Estaba emocionada por llevarlo, ni un guiño de nerviosismo", comenzó la estrella de Hollywood.

"No lo estaba ni antes, ni durante, ni ahora después. Lo que ha sido interesante observar y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir totalmente el cuerpo de una mujer, públicamente, con orgullo, para que todo el mundo lo vea", continuó.

"No es la primera vez y ciertamente no será la última que una mujer escuche lo que está mal en su cuerpo por una multitud de extraños, lo que es preocupante es lo vulgar que algunos de ustedes pueden ser", sostuvo.

"Técnicamente están cubiertas. He vivido en mi cuerpo durante mucho tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis pechos y no me asusta. Lo que es más preocupante es.... ¿Por qué te asustan tanto los pechos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdos? ¿Derecha? ¿Sólo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué. Es. Tan. Aterrador?", indicó.

"Me puse ese vestido porque sé que si ser ruidosamente abusivo con las mujeres públicamente en 2022 es tan fácil para ti, entonces la respuesta es que eres tú quien no sabe", concluyó el post junto al hashtag #fuckingfreethefuckingnipple. (liberar el maldito pezón)", sentenció la actriz.