Flor de la V viene por trabajo a Uruguay: "Me voy a grabar Got Talent"

El Canal 10 confirmó que muy pronto llega la tercera temporada de Got Talent Uruguay.

Desde las redes del canal confirmaron que el programa estará nuevamente bajo la conducción de Natalia Oreiro y los jurados serán María Noel Riccetto, Claudia Fernández, Orlando Petinatti y Agustín Casanova.

Sin embargo, Flor de la V sorprendió al revelar que también formará parte del reality uruguayo, pese a que todavía se desconoce el rol de su participación.

"Un beso para mi amiga Claudia Fernández que pronto la veo porque me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent", lanzó la conductora antes de que finalizara la transmisión de Intrusos.

"Por un mes no me van a ver acá [Intrusos] y de paso me voy a ver a Susana", dijo con humor la actriz.

"Me voy a instalar allá en Uruguay. Voy a estar divina y fresca. Así que me van a extrañar", finalizó Flor de la V.