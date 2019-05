Flor de la V arremete contra las personas que dicen “que no es mujer por no tener vulva”

Pantallazo

En el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, de Flor de la V compartió un contundente mensaje en las redes.

"Decirle a otra persona que no es mujer por no tener vulva, es travesti-trans-nobinarie odio. Negar un derecho, es violencia. Desconocer una Ley es ignorancia y, yendo un poquito más allá, es maldad, es ser cruel. No nos definen los genitales. Lo binario también es una construcción. La norma es la diversidad".