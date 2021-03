Flor Peña criticada por "feministas grosas" por su tapa contra la violencia de género

Pantallazo

En una entrevista para La negra pop, Flor Peña rompe el silencio y habla de las críticas que recibe tras hacer una tapa para la revista gente sobre la violencia de género.

"Siento que una figura como la mía interpela mucho al feminismo, lo bueno y lo malo. Hay una idea prefijada de cómo debería ser una mujer feminista. Y no tiene nada que ver con la imagen que doy yo. Creo que ahí hay una ruptura", comienza la actriz.

"Feministas grosas a las que admiro, a las que sigo en redes, en mensaje privado me han tratado de una manera espantosa... El debate está en que no es Inés Estévez la que lo hace, sino Florencia Peña", agrega.

"Les juro que esta producción la hice con mis herramientas de actriz, con el corazón para tratar de ver si a alguien le sirve. No me imaginé nunca los bailes de mierd... que iba a recibir de gente que no me conoce, no sabe ni cómo vivo la vida, ni mis maneras, ni cuáles son los temas que me preocupan", cierra.