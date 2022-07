Pantallazo

Flor Peña arrepentida de reducirse el busto a los 18: "No se me iba a tomar en serio"

La actriz reveló que en ese momento "no podía sostener" tanta cantidad de lolas y que no tenía la cabeza feminista de ahora.

Flor Peña estuvo de invitada en el programa de Perros de la calle y sorprendió con una llamativa confesión sobre la reducción de pechos que se hizo a los 18 años.

"Si bien yo no militaba el feminismo, ni estaba en ghettos feministas, mi estilo de vida era feminista. Nunca un tipo me dijo qué me tengo que poner, qué decir o qué no decir. Alguno que otro trató, pero no pudieron por suerte", dijo la actriz.

"Empezó medio como un trauma tu carrera con la pechocha, ¿no?". "¿Medio nomás? Bastante trauma. Yo me saqué. Quizás con la cabeza de hoy me las hubiera dejado. Pero en ese momento, no me las podía bancar. No las podía sostener", reveló la humorista.

"Yo era la tetona del grupo. Y en esa época era horrible. Porque además, todos los pibes querían bailar conmigo para apoyarme los codos. Pero no sólo fue por eso que también era una carga. Fue porque yo quería ser actriz y sentía que no me iban a tomar en serio con las tetas que tenía", agregó la conductora.

De hecho, en Son de Diez, a los 16 años yo era la pechocha, que era una mezcla de preciosa con pechos. El apodo me lo puso un actor, Luis Mazeo, que ya no está, se murió. Me lo puso inocentemente el apodo y quedó porque el programa medía 45 puntos", cerró Florencia.