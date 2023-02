Flor De La V negó tener chats hot con Fede Bal: “Fueron creados para burlarse de mí”

Pantallazo

Desde que Sofía Aldrey descubrió a través de una aplicación del lavarropas que Federico Bal la engañaba con varias famosas, muchos nombres salieron a la luz. Además de confirmarse que el actor estuvo con Claudia Albertario, también se supo, según Marcela Tauro, que Estefi Berardi sería otra de las amantes del artista.

La angelita se encargó de desmentir los supuestos chats de ella con el artista. En los últimos días, se viralizaron conversaciones falsas, de alto contenido sexual, de Fede Bal con Lourdes Sánchez y Flor De La V.

En el programa de Intrusos, la conductora hizo un descargo y negó haber tenido un affaire con el hijo de Carmen Barbieri. “Éramos pocos y entró la travesti en la historia. La travesti es llamativa, es colorida”, dijo de forma irónica la presentadora.

“Cuando yo me voy del programa me desconecto absolutamente de todo. Me enteré de unos chats, que son falsos, entre Fede y yo. Voy a hablar de este tema. Estuve pensándolo el fin de semana. Tengo un sabor amargo por las violencias que vivimos las personas trans”, comenzó.

“Hoy Federico está en el ojo de la tormenta, lo ponen en el lugar del prejuicio, de lo pecaminoso, de lo que es tabú. Yo trabajo hace mucho en el mundo del espectáculo y, desde que debuté, no hubo un día en el que no se hayan burlado de mi sexualidad. En esta misma pantalla, se han burlado de mi identidad travesti. Siempre el foco estaba en la genitalidad”, agregó.

“Cuando fui madre, el momento más maravilloso de mi vida, no saben cómo lloré y sufrí durante los dos primeros años. No paraban de lastimarme y violentarme con mi identidad travesti. Como que era un monstruo. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad. Vergüenza de ser”,destacó.

“Lo que me pasa es que estos chats fueron creados con la intención de burlarse. Yo les digo a los chicos y chicas que estén en una posición similar es no tengan vergüenza, no tenemos nada malo. Yo me amo con todo mi ser. Me molesta que nos quieran correr con esta transfobias, no somos seres enfermos ni enfermas, somos seres humanos”, concluyó.

