Floppy Tesouro tras rumores de romance con Mauro Icardi: “Vieron gente que se divirtió”

Pantallazo

La visita que hizo días atrás Mauro Icardi a Argentina, recién separado de Wanda Nara, causó mucho revuelo en los medios de prensa rioplatense. El futbolista salió a bailar a un boliche con un grupo de amigos, entre los que se encontraba Floppy Tesouro.

El delantero del Galatasaray subió una selfie grupal a sus historias de Instagram. Como la modelo argentina está sin pareja, fue que comenzaron a correr los rumores de un romance entre Mauro Icardi y Tesouro.

?? La reacción de Mauro Icardi tras la declaración de Floppy Tesouro en #ALaTarde



?? El futbolista dejó de seguir a la modelo.



Cc @JotaxTV pic.twitter.com/fNAYa77f2x — América TV (@AmericaTV) December 29, 2022

La ex Gran Hermano, que se encuentra de vacaciones en Punta del Este, estuvo de invitada en el programa Algo contigo. Allí, la conductora aclaró que solo tiene un vínculo de amistad con el ex de Wanda Nara y no está en pareja con el delantero.

“Fue todo a raíz de una foto y nada más. Somos un grupo de amigos, tenemos mucha gente en común; resultamos tener mucha gente en común con Mauro. Cuando él subió esa foto, obviamente, entiendo que se haya generado este revuelo, pero nada que ver”, comenzó la top argentina.

“Tenemos el mismo grupo de amigos, nos llevamos bárbaro, pegamos re buena onda. Yo soy muy respetuosa. […] Lo único que es, es lo que vieron. Una foto de un gente que se divirtió y la pasó bien. Nada más que eso. Obviamente, entiendo que a raíz de la foto sacaran conclusiones, pero no, son erróneas”, concluyó Floppy.

Conversamos en vivo con Floppy Tesouro desde Punta del Este que nos contó sobre lo que se viene en su carrera y los rumores sobre su noviazgo con Mauro Icardi ?? ''Lo único que es, es lo que vieron. Una foto de un gente que se divirtió y la pasó bien'', expresó ? pic.twitter.com/8MzfJbzdvZ — Algo Contigo (@AlgoContigo4) January 2, 2023