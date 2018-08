Flavio Mendoza a Yanina Latorre: "tu marido se encamó con Natacha Jaitt y se hizo famoso"

Pantallazo

En el programa que conduce Marcelo Polino se discutía acerca de Matías Defederico y Cinthia Fernández. Flavio Mendoza mostraba desagrado por la fama del futbolista, mientras que Yanina Latorre diferenciaba la fama, lo artístico y lo mediático, en una discusión que fue subiendo de tono porque de otra forma el público cambia de canal.

"Para vos la fama es el 'Bailando...' y Siddaharta, y hay un mundo detrás del teatro. Hay gente que es escritora y que tal vez Doña Rosa no la conoce porque no es culta", le dijo a Mendoza. "Estás totalmente equivocada. También hay gente como vos que no sabés por qué está, pero está", respondió él.

Ella siguió: "a mí no me agrede en absoluto lo que digas". Él: "si vos me ninguneás, yo te ninguneo". Ella: "ése es tu problema, vos pensás que me ninguneás y sos vos el que ningunea a Matías. Estás desde la semana pasada diciendo 'Cinthia Fernández era y Matías no era nada'. Sí, era un chico que a los 19 años la rompía jugando al fútbol". La cosa siguió con frases tan fuerte, que Ciudad Magazine las transcribió y nosotros las compartimos.

Flavio: El Gigoló salió con mi hermana y a mí me da vergüenza. Famoso no es cualquiera, otra cosa es que tengas popularidad. Fama es dejar un precedente.

Yanina: El Gigoló dejó un precedente. Se encamó con tu hermana, dejó un precedente y no es artista.

Flavio: Pero para mí no es famoso. Pero ahí tenés. Tu marido estuvo con Natacha Jaitt, se encamó con ella y se hizo mucho más famoso después de que se encamó porque ya estaba medio tranquila su carrera. Es lo mismo.

Yanina: Para mí, no. A vos te gusta desacreditar al otro y no voy a caer en ese juego.

Flavio: Me estás hablando de mi hermana y yo te la estoy devolviendo con la misma moneda.

Yanina: No, porque mi marido es Diego Latorre, es un crack, jugó en la Selección y es el mejor periodista deportivo gracias a su laburo. No se hizo famoso por acostarse con Natacha Jaitt, yo a tu hermana la conocí porque se acostó con el Gigoló.

Flavio: No seas desubicada porque vos te metiste con mi familia.

Yanina: Y vos con mi marido.

Flavio: No te voy a permitir, mi amor, que hables de mi hermana. Ella no habla de vos, no sabe quién sos, no te ve, ni te consume. Vos tendrás mucho pico, pero yo también y yo tengo con qué sostenerlo.

Yanina: Yo también.

Flavio: Bueno... veremos.

¿Continuará? Será cuestión de rating.