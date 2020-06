Fernando Cristino: "Esto no es una movida de prensa, no es para ir al Bailando"

Pantallazo

Así empezó la más reciente edición de "Cristino Magazine Radio", el pasado sábado por 970 Universal, en donde el relacionista público se refirió a los hechos "de público conocimiento".

"Voy a empezar este programa dándole la palabra al doctor Darwin Graña, mi abogado. Muy buenas noches, Darwin. Simplemente darte la bienvenida, las gracias por cuidarme. Más allá de ser mi persona legalmente de confianza, por decir que sí. Por aceptar este caso, por cuidarme. Así como tanta gente que me ayudó, tanta gente que me mandó mensajes, y quiero agradecerles a todos. A todos los mensajes de 'Vamos Fer, sí se puede'. Y con eso es con lo que me quedé, por eso tengo la fuerza que Dios y el universo me dan para seguir adelante. Como desde cuando nací a los seis meses pesando 900 gramos".

Continuó: "Gracias, doctor Darwin, porque hoy en día, más allá de la relación laboral que tenemos, encontré una persona sana, una persona que me entiende. Al igual que la persona que tengo a mi izquierda, Gabriela, una muy buena amiga que en muy poco tiempo descubrí que la palabra amistad, y más en este tiempo y en esta situación, es cuando se ven realmente los buenos amigos. Los amigos de verdad. La palabra amistad es muy grande. Agradezco a toda la gente que me llamó, a los que no pude hablar. El día de hoy me guardé silencio, disfruté de mi vida cotidiana, que lo que más me gusta es ayudar a la gente. Gracias a la persona que me regaló un regalo muy lindo, que es un saco que yo quería porque amo la ropa, como sabrán, porque como te ven te tratan. Y siempre lo que quiero que vea la gente es que no le tengo miedo a nada. Tranquilos, yo estoy bien. Yo estoy bien, estoy con los pies sobre la tierra".

Agradeció a más personas, incluyendo el cónsul de Argentina y el alcalde de Piriápolis. También a Karina Vignola y Gaspar Valverde. "Porque el día 1, 4:30 de la mañana, cuando estaba haciendo la denuncia de una de las llamadas, me mandaron en un Uber lo que yo necesitaba de un almacén".

"En la vida se tiene y no se tiene. Yo supe tener, pero lo material es lo material. ¿Por qué no estuve mal? Porque tengo esto: la buena energía de la gente, que eso es lo más importante. Lo material viene y va. Yo sé andar en una bicicleta como cuando nací, que con mi prima victoria nos recorrimos la noche de Montevideo cuando vinimos a estudiar acá, en una bici que era de mi abuelo y la trancábamos en una cadena en un árbol para que no nos la robaran. Como supe también andar en un auto de alta gama. Pero lo material va y viene. Con esto doy por finalizado esto".

Siguió, agradeciendo a su equipo de la radio. "Agradecerle enormemente a Martina Graf, que hoy no pudo estar porque está en un retiro y va a estar con nosotros telefónicamente. Enormemente a Fabiana Leis, que yo decidí que no siquiera por un tiempo; ella trabaja en presidencia y quiero cuidarla. Quiero agradecer también a Laren Bálsamo por el apoyo, constantemente desde cuando comenzamos, que sin ella no hubiera salido todo tan perfecto, pero ella decidió dar un paso al costado y está perfecto. A todo el equipo, los quiero cuidar y les dije que decidieran ellos. Mis puestas siempre están abiertas para toda la gente. Los que realmente me conocen saben mi esencia. He ayudado a muchísima gente sin esperar nada a cambio y hoy quiero agradecerles a todos. A los medios de prensa, pero realmente decidí dar nota a simplemente la gente que me ayudó, porque cuando yo tuve las dos amenazas fui hasta distintos canales y no me dieron corte. Decían: '¿Y este loco qué dice?'. Este loco va a triunfar. Ya está triunfando. Porque el que dice la verdad y va hacia adelante con la frente en alto, sin tener nada en los bolsillos y simplemente la energía que tengo, duermo tranquilo. Duermo en paz. Y eso no tiene precio. Darwin, te dejo la palabra a ti".

Finalmente, habló el doctor Graña. "Buenas noches, gracias por la invitación. Mi función aquí es estrictamente profesional y es primero que nada para que tu audiencia sepa que tú estás bien, que estás contenido, que estás pasando por un momento muy complicado, pero que todo se supera. Y decir también que por sugerencia mía, dado el ámbito que tú te mueves, esto se ha tratado exclusivamente en los ámbitos que corresponde. Por eso también agradecemos a la gente que está interesada en hacer notas, en tratar de comunicarse contigo para que se trate el tema desde diferentes países. Pero esto se debe resolver en los ámbitos que se debe resolver. Nada más".

Cristino tomó la palabra una vez más. "Acá estoy mirando mi Instagram y quiero aclarar que esto no es una movida de prensa, no es para ir al Bailando. Sí, mi sueño es ir al Bailando y lo digo desde que nací, porque mi ídolo es Marcelo Tinelli ¿Y qué? Al que le guste bien y el que no, que no lo vea. Uno es responsable de sus actos. No pretendo que todo el mundo me quiera, me ame, porque si no, no sería mundo. Pero yo, teniendo la gente que realmente me quiere, no preciso más".

"Sí, no tenía ni cien pesos varias veces y lo puedo decir. Como mucha gente en la calle, yo supe lo que es recuperar gente. No me gusta decirlo, simplemente hice un video en Instagram para que lo vean. Que si yo pude sin un peso, cualquiera puede. Pero les pude dar ropa. Yo vendí mucha ropa mía y tengo amigos que me la están pagando. Salí a vender barbijos. Vendí empanadas. ¿Por qué no? Si es laburar y es digno. No es robar. Varias estaciones de servicio, también, me ayudaron. Gente que labura y sabe que yo también soy un laburante y que mi palabra vale, como me hice cargo de los 22 cheques rebotados cuando me estafaron. Como me hice cargo de mi nombre y cuando estuve un año y medio tirado en una cama, o un año, y el medio salí adelante. Que viví el último año en el Hotel Lago Carrasco y agradezco y le mando un beso enorme a Susana Reyes. Que fue por un canje que realizamos con la revista Para Ti a quien representé acá en Montevideo".

Concluyó: "Con esto doy por finalizado, no voy a hablar más del tema. Agradezco a todos ustedes. A todos, todos ustedes. Los que están ahí en Instagram, mis amigos de verdad, y los que no, también. Porque decidieron bloquearme y los ayudé muchísimo y ellos a mí, y es la decisión de ellos y la respeto. Pero ojo, que la vida da una vuelta y es redonda, y el Fernando Cristino que conocían ahora no va a estar más. Soy el Fernando Cristino justo, que le gusta y ayuda a la gente nada más, pero justo. Sí. ¿Me podré calentar? Sí. ¿Me podré enojar? Sí. Porque tengo actitud y tengo unos testículos muy grandes para hacer lo que hago. Porque la verdad gana más que la injusticia y sale a la luz. Como dice legalmente: hasta que se demuestre lo contrario, la justicia".

Para finalizar, el doctor explicó la siguiente instancia judicial. "Es una declaración que te va a tomar la fiscal. Hoy le solicitamos el cambio de fecha por un tema de agenda nuestra y no pudimos acceder a eso. Entonces vamos a estar el lunes, como ella lo solicita, a las 11 de la mañana en Fiscalía, en Cerrito y Misiones. Ahí estaremos".

