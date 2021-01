Fernando Burlando intentará impedir que se emita la serie de Maradona

Pantallazo

Así lo aseguró Fernando Burlando en el programa Nosotros a la mañana de la televisión argentina: "Más allá de los cambios de guiones, con Claudia venimos intentando hace meses no solo conocer los guiones sino imponer algún tipo de medida cautelar para que se frustre la exhibición en todo el mundo", dijo.

"Esto iba a exhibirse el año pasado. Directa o indirectamente, algo hemos logrado. Creo que las autoridades de esta empresa internacional están notificadas, de forma directa o indirecta. A veces es muy difícil manejarse con empresas que se manejan en el mundo de una manera muy inescrupulosa. Creo que hemos logrado bastante, porque la jueza con la que logramos que muestren el guión emparentó esto con la violencia de género. Tienen la obligación de mostrar qué es lo que van a hacer", agregó.

"Se trata de respetar la imagen, la dignidad y la situación de mujer. Deberían ayudarnos quienes están administrando la sucesión de Maradona, porque la exhibición autorizada por Maradona de esta serie le puede llegar a generar consecuencias a la propia sucesión. Los reclamos económicos que pueda hacer Claudia por esta exposición mentirosa de lo que fue su actividad y rol en el matrimonio con Maradona le va a generar daños y perjuicios que deberán pagar los herederos. Y ellos tienen que bregar por cuidar ese patrimonio, si es que lo quieren hacer".

"Estoy casi convencido de que Maradona, cuando firmó lo que firmó, no era el Maradona que sus hijas y su exesposa conocieron. Maradona ni siquiera estaba en una situación emocional adecuada para firmar un contrato. (...) Yo no le puedo imponer responsabilidades al entorno. Diego era una persona grande, sabía lo que hacía. Pero me parece que en esta guerra de la que habló Diego tal vez quienes lo acompañaban pudieron haber jugado un rol importante para apaciguar", dijo.

"Hoy se sabe que Maradona estaba medicado hasta con neurotóxicos, porque le daban de todo. A su vez sabíamos que él a determinada hora del día tomaba alcohol. Esa persona no era Maradona, sino que era el que no tomaba ni alcohol ni medicamentos. ¿Se entiende? Una cosa es Diego Maradona firmando un papel antes de las siete de la tarde, y otra cosa es después de las siete. O hacer declaraciones antes o después de esa hora, por poner un horario", finalizó.