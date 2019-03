Fernando Burlando afirma que la causa Claudia Villafañe “es violencia de género”

Pantallazo

El abogado de la ex de Maradona aseguró que la actitud del futbolista “son intentos de acoso” y eso no figuró en la evaluación judicial.

El lunes cuatro de marzo se conoció el fallo judicial que anuló la orden de la jueza, quien le había otorgado las camisetas de Maradona a Claudia Villafañe.

A raiz de esta decisión, Fernando Burlando, el abogado de la ex mujer del futbolista, habló con Teleshow sobre este tema: "Nosotros pedimos la prescripción, es decir la causa penal determinó que las cosas no son de Diego, son de Claudia que es la tenedora. Estos son intentos, siguen con intentos, siguen con el acoso, así que si eso salió así, tendrá que empezar a evaluar la justicia si esto no es un acto de violencia de género para con Claudia. Tan atentos que están con la violencia y a algunos jueces se les escapa las situaciones que provocan. Hechos como estos alteran la vida de cualquiera".

"No me preocupa la medida, sí me preocupa la paz y la tranquilidad de Claudia, que es lo que estoy tratando de lograr hoy. Judicialmente me divierto. Todo esto me hace menos daño que una mariposa", remarcó burlando.

Además, está la causa en Miami y un pedido de inhabilitación de todas las cuentas bancarias de Villafañe en esa ciudad.