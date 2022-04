Fernanda Iglesias contra Jorge Rial: "Me dijo gorda esperpento"

Pantallazo

Fernanda Iglesias estuvo de angelita invitada en LAM y sorprendió al revelar su enfrentamiento con Jorge Rial cuando ella estaba en Indomables en América TV.

"En ese momento, yo estaba muy cuestionada en América, me querían sacar, Jorge Rial hacía lobby para que me saquen. Yo si me quedaba sin trabajo, me moría de hambre, real". comenzó la periodista.

"De hecho, cuando me terminaron sacando por todo esto, Gastón Portal me dijo que había sido por él y me inventó un trabajo en su productora para seguir pagándome, porque me quedaba en la lona. Estuvo muy bien", agregó la panelista.

"Cuando debuté en el programa con Pettinato en América, Rial al día siguiente dijo en su programa: '¿Qué hace esta gorda esperpento en América?'... A partir de ahí dije: 'chau, tengo los días contados acá' y bueno, me terminaron sacando. Yo venía a trabajar en la cuerda floja. Realmente no tenía otro ingreso, estaba sola con mi hija, separada", sentenció Fernanda.