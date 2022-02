Felipe Fort sobre la muerte de Gustavo: "Papá lo recibirá con los brazos cerrados"

Pantallazo

El hijo del Comandante lanzó fuerte declaraciones de su tutor porque no los terminó de cuidar cuando faltaba poco para su cumpleaños de 18.

Luego de que se supiera la noticia de la muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor de sus hijos, Felipe Fort hizo fuertes declaraciones en las historias de Instagram.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros, fueron Marisa (su niñera), Eduardo (su tío y pareja de Rocío Marengo), César (Carozza, abogado de la familia) y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", expresó el hijo del empresario.

"Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", concluyó Felipe.