Feinmann subió cuplé “La Violencia” para criticar “la cultura K” y le contestaron en redes

El periodista argentino Eduardo Feinmann publicó el tema La Violencia de la murga Agarrate Catalina cuando actuaron en los festejos del 25 de mayo de 2015 en Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina.

El cuplé fue realizado en 2011 y cuenta con la participación de la banda No Te Va Gustar. El tema busca abordar el lugar de la marginalidad, de la exclusión social y de la violencia que genera esa exclusión.

Feinmann compartió el video y escribió “esta es la cultura K”, lo que generó varias respuestas y burlas en redes.

Che Edu Ahí lo tenes con letra y música Somos la pesadilla de quienes nos robaron nuestros sueños y que vos siempre defendes Pensalo antes de irte a dormir pic.twitter.com/rR84F0RUTq

Entendés todo al revés.

No me extraña.

Esto es una obra de arte.

Crítica social, belleza poética, y musical.

No se ve todos los días.

El pensamiento crítico y la comprensión literaria, escasean aún más.

Lo triste es que tu incomprensión si se vea en tantos medios de comunicación.