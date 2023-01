Fede Bal criticó a Shakira tras canción sobre Piqué: "¿Alguien puede pensar en sus hijos?"

La separación de Shakira con Gerard Piqué fue muy escandalosa. El futbolista catalán se puso rápidamente de novio con Clara Chía y este tema le sirvió nuevamente a la artista para monetizar su carrera y volver a la industria musical con nuevos temas como Te felicito y Monotonía.

Shakira no puso los paños fríos con el vínculo con el padre de sus hijos y fue más allá con tremendos dardos contra Gerard Piqué en la session #53 que compuso junto a Bizarrap y ya alcanzó los 34 millones de reproducciones.

Tras las fuertes indirectas que le dedicó la estrella pop al deportista y a su nueva novia. Federico Bal fue una de las pocas figuras del medio rioplatense que criticó a Shakira por hacer este hit contra Piqué.

"¿Alguien puede pensar en sus hijos? Si no lo hacen sus padres, que lo haga alguien", escribió el actor haciendo eco de la picante Music Session 53 de Bizarrap, que compuso con la artista colombiana.

Luego Fede concluyó: "Esos dos pibes tienen que ir al colegio, lidiar con el bullying. Psicólogos por siempre. Igual, me encanta todo lo que hace el Biza, pero ¿alguien puede pensar en los niños?".

