Pantallazo

Fede Bal: "Nunca me pasó, pero no estoy negado a que me pase algo con un hombre"

Tras darse un tremendo beso con Lourdes Sánchez, Fede Bal charló en Agarrate Catalina, el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez sobre las reacciones que tuvo el intenso chape y terminó haciendo una sorpresiva declaración sobre su búsqueda por romper ciertos horizontes sobre el amor y la sexualidad.

"Nunca me pasó, pero no estoy negado a que me pase algo con un hombre. No me lo reprimiría, eso es lo que siento. Si me llega a pasar algo con alguien de mi mismo sexo lo cumpliría, ¿por qué no?", aseguró el excampeón del Bailando. "Estamos en tiempos en los que verdaderamente hay que abrir la cabeza para enfrentarse a los tabúes y los miedos", remarcó.

También Fede defendió las relaciones poliamorosas, aunque no las practique con Bianca Iovenitti ¿y le puso fecha de vencimiento al noviazgo?

"Ella no podría estar toda su vida conmigo y yo tampoco podría estar toda mi vida con ella. El humano necesita otras pieles, otros olores, otros besos", reflexionó.