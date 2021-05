Farruko cumple 30 años destacándose en el reguetón y otros ritmos musicales

Pantallazo

El reguetonero puertorriqueño Farruko celebra este domingo sus 30 años como uno de los principales artistas del movimiento urbano latino. con una década como cantante en las ha destacado también como intérprete de la balada.



Natural de Bayamón, municipio colindante a San Juan, Carlos Efrén Reyes Rosado, nombre de pila de Farruko, creció escuchando a artistas puertorriqueños fuera del campo urbano, como José Feliciano, y a algunos de sus reguetoneros favoritos de ese entonces.



Y aunque su familia no estaba de acuerdo con que se convirtiera en cantante, según reveló a Efe en una entrevista en el año 2010, Farruko siempre tuvo "el empeño y las ganas" de lograr su sueño de ser artista.



Fue entonces, que en junio de ese mismo año, Farruko lanzó su disco de estreno, "El talento del bloque", que contó con las colaboraciones de Feliciano, y de los reguetoneros Cosculluela, Arcángel, entre otros.



Farruko, igualmente, seguía buscando más oportunidades, y así, en el 2011 fue invitado a participar del tema "Llegamos a la disco", junto a Daddy Yankee, Baby Rasta y Gringo, De La Ghetto, Ñengo Flow, Arcángel, Kendo Kaponi y Alek Kyza.



SEGUNDO DISCO LE VALIÓ SU PRIMERA NOMINACIÓN A GRAMMY



Afinando su estilo, en mayo de 2012, Farruko lanzó su segundo disco, "The Most Powerful Rookie", que le valió su primera nominación a un Grammy Latino como Mejor Álbum de Música Urbana.



En aquel momento, Farruko aseguró a Efe que dicho disco lo haría despuntar entre los otros nuevos exponentes del género urbano de aquel entonces.



Continuando enfocado en la música y tras su segundo disco, Farruko lanzó en octubre de 2013 junto al colombiano J Balvin el sencillo "6 AM", que le dio al puertorriqueño su segunda nominación a un Grammy Latino como Mejor Canción Urbana.



Dicha nominación le dio a Farruko un impulso para seguir cosechando triunfos.



Así, en noviembre de 2014, el joven artista lanzó su tercera producción "Farruko Presents Los Menores", disco cargado de colaboraciones de J Balvin, Arcángel, De La Ghetto, Ñengo Flow, Nicky Jam, el dúo de Zion y Lennox, entre otros.



Dicho disco, igualmente, le valió a Farruko su tercera nominación a un Grammy Latino a Mejor Álbum Urbano.



SU IMAGEN FÍSICA CAMBIA



Y al igual que los gustos musicales de Farruko en sus canciones, como el reggae jamaiquino, también su imagen cambiaba a la de un joven adulto más maduro, dejando entrever barba en su rostro.



Las ganas de Farruko de seguir conquistando éxitos y convertirse en uno de los principales artistas urbanos llevaron a éste a lanzar en el año 2015 otro disco, "Visionary".



Para este álbum, la voz de Farruko se notó más ronca de lo usual y se apartó un poco de incluir a artistas latinos del género urbano como lo había hecho en otros álbumes.



Ejemplo de ello fue el tema "Sunset", en el que colaboró el jamaiquino Shaggy y el veterano reguetonero Nicky Jam.



FARRUKO PROPULSÓ TAMBIÉN EL TRAP LATINO



Un tiempo más tarde, un nuevo género musical comenzaba a reinar en la industria musical: el trap, ritmo surgido en Estados Unidos.



Así, Farruko propuso para su próximo disco, "TrapXficante", incluir a una gama de nuevos artistas urbanos latinos que dominaban en ese entonces las listas de ventas y reproducciones con sus temas de trap, como Bad Bunny, Anuel AA, Darell y Fetty Wap.



Junto a Bad Bunny, considerado actualmente el máximo artista latino en el mundo, grabó el tema "Krippy Kush", mientras que con Anuel hizo lo propio en "Oscuridad".



TROPIEZO CON LA JUSTICIA



Sin embargo, en medio de su punto máximo de su carrera, Farruko tuvo un tropiezo con la Justicia, cuando el 2 de abril de 2018, fue detenido por las autoridades federales en Puerto Rico, cuando al llegar a la isla en un vuelo desde República Dominicana, falló en reportar que cargaba con 51.802 dólares en efectivo.



Posteriormente, en junio de ese mismo año, Farruko fue sentenciado a tres años de probatoria, tras ser acusado por no declarar el monto de dinero en efectivo ante la aduana en el aeropuerto de San Juan.



FARRUKO IMPULSA A PEDRO CAPÓ AL ÉXITO



Pese a la situación, Farruko continuó trabajando y cosechando éxito, como su gran colaboración en el "remix" (remezcla) del tema "Calma" de su compatriota Pedro Capó, que le ha brindado a este su mayor triunfo, al momento, al ubicarse en las primeras posiciones de las listas de canciones y obteniendo premios internacionales.



Aprovechando ese auge, Farruko lanzó en 2019 su nuevo disco, "Gangalee", que incluyó el "remix" de Calma con Capó y otro con Alicia Keys y el tema "Delincuente", en el que Farruko rememora parte del momento en que había sido detenido el año anterior.



No obstante, asegurando que es un gran intérprete de cualquier género, Farruko se atrevió a hacer "En Letra De Otro", un disco a su propio estilo con canciones clásicas que han sido grandes éxitos, y que a su vez, tuvieron un impacto positivo en su vida y le sirvieron de inspiración alrededor de su carrera musical.



Finalmente, el artista boricua trabaja en su próxima producción, "167", disco que adelantó a Efe presentará todas sus facetas como cantante de otros géneros, incluyendo la salsa.

Fuente: EFE