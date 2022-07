Fan número 1 de Susana Giménez conquistó Punta del Este: miles de vivos, fotos y elogios

Pantallazo

Por Gustavo Descalzi

gustavodescalziok

A pocas horas de arribar a Punta del Este, Lorna Gemetto, más conocida como la “Fan número 1 de Susana”, se convirtió en la figura más solicitada de los medios argentinos.

“Apenas llegué al [hotel] Enjoy me llama Ángel de Brito y me dice: ‘Lorna, ¿estás para salir en vivo?’ ‘¿Cuándo?’, le contesto. ‘Ahora, en 10 minutos, estamos todos expectantes, queremos tenerte antes que los otros medios en LAM’. Imaginate, me apronté y sin darme cuenta se encendió la cámara en el hall del Enjoy y ahí me saludaron todas las angelitas, unas divinas. Y mientras estaba en vivo lo veo a Gustavo Yankelevich, que estaba sacándose una foto, y me saluda muy cariñosamente y me deja hacerle una entrevista. Mirá que es difícil que Gustavo dé notas, me dijo Angelito, así que comencé con todo”, comentó Lorna muy emocionada.

Pero al verla en la tele, el derrotero recién se iniciaba, los colegas no pararon de llamarla para tenerla en vivo, en ese momento Mecha Sarrabayrouse, hija de Susana, vino corriendo y se fundieron en un cálido abrazo. “Qué bueno que pudiste venir, a Susana le va a encantar verte, mañana o pasado arreglemos para vernos y charlar”.

Por la mañana comenzó la extensa agenda de Lorna con la nota de FarándulaShow; Editorial Atlántida la quería en exclusiva para una nota gráfica; salió en vivo en Mañanísima con Carmen Barbieri, programa que se emite en el canal Magazine. A los pocos minutos, la periodista Norma Ugarte por radio, en seguida la producción de Telefe. “Lorna te estamos enganchando para el vivo, Giorgina Barbarosa ya te anunció”. Mientras estaba en vivo con Telefe, el celular de Lorna estaba que estallaba. Mariana Brey, panelista de Socios del Espectáculo, por Canal 13, no paraba de llamar. A24 no quería perderse al fenómeno Lorna, mientras Intrusos y A la tarde ultimaban detalles para tenerla en vivo.

En el medio de esta maratón, se sacó fotos con las personas que la reconocieron en el hotel, mientras paparazzis de medios nacionales e internacionales hacían fila para una secuencia de flashes “en exclusiva”.

Pero lo más revelador fue que la propia Susana, a la salida del show, detuvo su marcha y comentó: “Lorna vino. Yo no la vi, hicieron muy bien en traerla, estoy feliz”, comentó la blonda acompañada de su amiga Teté Coustarot.

