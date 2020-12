Falleció el actor argentino Carlos Andrés Calvo, “Carlín”

Pantallazo

El actor se encontraba en un centro de cuidados intensivos desde hace varios meses a raíz de su delicado estado de salud. El deceso fue confirmado por allegados en declaraciones al periódico porteño La Nación.

Calvo llevaba más de una década inactivo y en los últimos años dependía de la asistencia de personal especializado durante las 24 horas para poder movilizarse y atender sus necesidades básicas. Pero ese alejamiento forzoso de la vida pública y artística no le impidió seguir recibiendo el silencioso reconocimiento del mismo público que en su momento lo consagró como uno de los actores más populares del Río de la Plata.

Su primera incursión en la televisión fue en 1978, en La familia Superstar, de Canal 9. Al año siguiente participó en Somos nosotros y luego en Un ángel en la ciudad. En 1980 logró su primer protagónico a lado de Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo en la telenovela El Rafa. En 1982 protagonizó Juan sin nombre, junto a Luisina Brando. En 1983 protagonizó junto a Federico Luppi y Luisina Brando la telenovela, Los días contados, de ATC. En 1984 trabajó por primera vez con Ricardo Darín en la exitosa obra de teatro Extraña pareja, que permaneció dos temporadas en escena. Al mismo tiempo hacía también televisión y cine, en Sólo un hombre y Adiós, Roberto. En esta película encarnó a un personaje homosexual.

En 1986 se separó de Darín y siguió con Escándalo internacional. La dupla estuvo por reunirse, junto con Susana Giménez, para la obra Sugar, pero renunció antes del estreno y fue reemplazado por Arturo Puig. Esto llevó a una pelea mediática entre ambos actores. Entre 1988 y 1989 protagonizó con Patricia Palmer la telenovela El mago, de Canal 11, premiada en Cuba. También actuó en teatro en Mamá hasta 1990.

En 1989 comenzó a formar parte de un proyecto de Canal 11, Edgar Queta, una comedia que no llegó a estrenarse. Sin embargo, el proyecto fue retomado y reformulado en 1990 tras la privatización del canal, y terminó siendo la exitosa comedia Amigos son los amigos, junto a Pablo Rago. En ésta inmortalizó al personaje de Carlín Cantoni, un mudancero que trabajaba en el negocio familiar y que utilizaba frases como «Es una lucha...» o «Vos, fumá», que hasta el día de hoy suelen ser usadas por la gente. Esta historia alcanzaba hasta 50 puntos de índice de audiencia. La actividad, sin embargo, terminó por ocasionarle problemas de salud. El programa se emitió de nuevo al año siguiente, aunque sin Cris Morena, encarnaba en la ficción a la novia del personaje de Calvo y dejó el programa para dedicarse en cambio a la conducción televisiva. Para una tercera temporada el ciclo fue adquirido por Canal 9, aunque Telefe retuvo a varios actores de reparto y buscó desgastar al programa emitiendo repeticiones de las dos temporadas previas.

En 1994 y 1995 no trabajó en televisión, ya que nuevamente se vio involucrado en un proyecto que no llegó a realizarse. Siguieron Hola Papi en 1996 y R.R.D.T. en 1997, donde encarnó a un padre de familia y a un director técnico, respectivamente. En 1999 protagonizó la serie de terror Drácula, aunque no la pudo completar debido a que sufrió un accidente cerebrovascular en marzo de ese año.

En 2001 regresó a la televisión con la miniserie El Hacker 2001, por Telefe. El 2002, en cambio, lo encontró haciendo teatro junto a Mónica Ayos. En 2003 protagonizó Costumbres argentinas, de Ideas del Sur. En 2004 protagonizó Los Machos de América, mientras que en 2005 participó en Botines, un unitario de Canal 13. En 2006 protagonizó con Andrea Bonelli la comedia, Amo de casa. Su último trabajo en televisión fue en 2008, con la telenovela Mujeres de nadie, que protagonizó junto a Luisa Kuliok, Laura Novoa y Eugenia Tobal.

El 8 de octubre de 2010, a minutos de salir a escena con la obra Taxi , Carlín Calvo olvidó el texto de la obra y al controlar sus signos vitales se percataron de que estaba sufriendo un segundo ACV. A las 23:50, fue internado de urgencia en el hospital Comunidad, en Mar del Plata.3 El 12 de octubre de 2010, le fue retirado el respirador artificial debido a su evolución favorable, ya que había comenzado a pronunciar algunas palabras, mover brazos y piernas y su condición se mantenía estable. Finalmente fue dado de alta el 17 de febrero de 2011.

En 2013 se encontraba continuando su recuperación en su hogar, con la compañía permanente de tres enfermeras en turnos rotativos y de su exesposa, Carina Galucci. A pesar de esto, su capacidad física y el habla habían mejorado muy poco.6 En 2017, su hijo Facundo declaró que Carlín sigue con el mismo tratamiento y se encuentra estable, aunque reconoció que es difícil que vuelva a la actuación.

El 12 de noviembre de 2020 se dio a conocer en el programa Los ángeles de la mañana emitido por Canal 13 que, debido a su comprometido estado de salud, el actor había sido trasladado a un centro de alta complejidad a los efectos de recibir atención especializada de manera constante y garantizar de esta forma el cuidado permanente de parte de profesionales idóneos. Falleció un mes después, a los 67 años.