Pantallazo

Facundo Ambrosioni confesó haberle sido infiel a More Rial: “Contalo porque no me acuerdo”

La relación entre More Rial y Facundo Ambrosioni terminó de la peor manera, pero no se habían dado detalles hasta ahora.

El futbolista hizo un vivo de Instagram con una joven influencer, Antonela Pane, y confesaron en plena charla que estuvieron juntos cuando el futbolista todavía estaba en pareja con Morena.

"¿Te recuerdo lo que pasó en el baño de un boliche?... Yo sé lo que pasó esa noche", dijo la joven. "Contalo porque no me acuerdo, turra", respondió Ambrosioni.

"¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex", retrucó ella.

"No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre", se defendió el futbolista. Pero Antonela cerró picante: "No hubo after porque el señor estaba ‘casancrem'".