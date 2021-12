Fabián Gianola se niega a declarar ante la justicia y denuncia extorsión

Pantallazo

Fabián Gianola fue citado a declarar ante la justicia este viernes ante la denuncia de dos excompañeras de trabajo por abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal.

El actor difundió un video a la prensa argentina explicando sus razones para, de momento, no prestar declaración.

"Hola, ¿qué tal? Ante los hechos que son de conocimiento público y a pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas. Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos, unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron", comienza su relato.

"La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, ni voy a aceptar la extorsión, y me denunció", explica Gianola, quien asegura tener audios que comprueban dicha extorsión.

"La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida con gente, siempre rodeada de gente. Y también todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja", agregó sobre la segunda denunciante.

Según el actor, este será el primer caso en el que las familias de las denunciantes se comunicaron con él para expresar su apoyo y dar pruebas. " Las dos familias se comunicaron conmigo y me acercaron pruebas, pruebas que vamos a usar y que son determinantes".

"Me dijeron si quería pedir perdón, pero yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice", concluyó Gianola, quien no se presentará a declarar por recomendación de sus abogados, hasta que lleguen las supuestas pruebas que lo exculpan.