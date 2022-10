Eunice Castro: “Por el problema con mi nariz, me daba vergüenza aparecer”

Pantallazo

Eunice Castro se perfila como una de las grandes candidatas para ganar Masterchef Celebrity Uruguay. Tras estar alejada de los medios por mucho tiempo debido a la cirugía que se hizo en la nariz, la actriz uruguaya habló a fondo en Intrusos de esta operación y cómo se aceptó con su nuevo rostro.

También, la top explicó las razones de salud que la llevaron a regresar a Uruguay y poner en pausa su exitosa carrera en Argentina como actriz: “Me volví en el 2012 cuando había terminado la última función de Shanghái y, a la mañana siguiente, me levanté con un dolor terrible en el costado, y me descubren lo de la columna. A partir de ahí, mi problema de columna fue avanzando. Tengo tres hernias y un desplazamiento en el sacro, nunca más bailé”.

“Aprendí a vivir con el dolor. Todo el tiempo estoy buscando cosas alternativas porque no hay solución. Operarte es por partes, es muy riesgoso, peligroso. No me lo recomendaron los médicos. Me decidí volver a Uruguay y nunca paré. Empecé hacer televisión, radio, volví a bailar y hacer teatro”, afirmó.

Luego, la periodista Marcela Tauro la interrumpió y le hizo la siguiente pregunta: “¿Por qué te operaste la nariz?”.

“Me operé en el 2015, justo fue en el momento que mi mamá estaba internada. Lo de mi mamá fue bastante rápido, en dos meses falleció, fue muy fuerte para toda la familia. Había tenido una lesión en la nariz y demoré en operarme. Me operé en Argentina a los pocos meses que mamá había fallecido. Después, se reabsorbió el cartílago y ahí fue mucho más complicado”, explicó.

“Es una operación que no te la hacen tan fácilmente. Nadie toma el riesgo de operar a alguien que trabaja con su imagen. Estuve siete años sin volver a la televisión y casi cuatro años sin volver a trabajar”, sostuvo.

Además, la artista aclaró los motivos que la llevaron a hacerse esa intervención quirúrgica en el rostro: “No fue por un tema estético. Me autolesioné la nariz y eso me produjo que se reabsorbiera el cartílago, busqué la solución de ir a la Facultad de Odontología, que es el servicio de prótesis, como una sustitución de mi nariz”.

“No estaba apta para volver, no me podía mostrar. Yo tenía tantas ganas de volver a trabajar que lo único que pensaba eran soluciones. Sigo todo el tiempo buscando soluciones para poder seguir avanzando y seguir estando estéticamente bien para poder yo sentirme segura frente a una cámara. En esos siete años volví a trabajar haciendo teatro y conducciones”, detalló.

“Se nota el cambio. Era tal el deseo que yo quería de estar en paz, tranquila, que no me importa explicar tanto cómo fue, pero si cuando me preguntan siento decirlo. A nivel de salud estoy bien”, concluyó Eunice Castro.

?? La vuelta de Eunice Castro a #Intrusos a 17 años de su aparición en los medios: "Me volví en el 2012 a Uruguay"



Cc @Intrusos pic.twitter.com/eHTlrvtbMa — América TV (@AmericaTV) October 19, 2022