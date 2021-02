Este lunes estrena la serie dramática “Beartown” por HBO

Pantallazo

Basada en el bestseller homónimo del productor ejecutivo Fredrik Backman, ubicado en el primer puesto de los más vendidos de The New York Times, Beartown, una miniserie dramática de cinco episodios hablada en sueco de HBO Europe, se estrena el lunes 22 de febrero a las 21:00hs. por HBO y HBO GO.

Beartown se centra en una comunidad con dificultades en Suecia, que deposita su sueño de revitalización en los hombros de los adolescentes de su equipo juvenil de hockey sobre hielo. Incentivados por su nuevo entrenador, el exjugador profesional Peter (Ulf Stenberg), y por la estrella en ascenso Kevin (Oliver Dufåker), los chicos finalmente tienen la oportunidad de ganar el título nacional, hasta que un acontecimiento violento amenaza con destruir a Beartown por completo. Escalofriante y honesta, la serie explora temas como trauma familiar, romance adolescente, verdades y mentiras, actos y consecuencias, y en última instancia, el coraje necesario para enfrentar al grupo y luchar por justicia.

Beartown está protagonizada por Ulf Stenberg, Aliette Opheim, Tobias Zilliacus, Miriam Ingrid y Oliver Dufåker. El elenco cuenta además con Otto Fahlgren, Alfons Nordberg, Erik Lundqvist, Rasmus Karlsson, Najdat Rustom, Jacob Nordenson, Charlotta Jonsson, Sanna Niemi, Lukas Wetterberg, Frida Sandberg, Mikael Odhag, Anna Azcárate, Tomas Bergström, Einar Bredefeldt y Gustav Lindh.