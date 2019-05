Este domingo se estrena la temporada 30 (¡treinta!) de "Los Simpson"

Pantallazo

La espera llegó a su fin. El domingo 2 de junio a las 20:00 horas, por única vez con cuatro episodios el mismo día, Fox Channel presenta en América Latina la temporada récord de "Los Simpson", la comedia animada con más fanáticos en el mundo.

Nominado para un Premio Emmy 2018 al "Mejor Programa de Animación", "Los Simpson" se convirtió en un fenómeno en la década de 1990 y se ha mantenido como una de las franquicias de entretenimiento global más innovadoras e irreverentes de todos los tiempos.

La serie animada se ha convertido en una fuerza cultural omnipresente: un parque temático, figuras de acción, videojuegos, un largometraje, cómics y, por supuesto, 30 temporadas, y contando, en la televisión. La serie ha ganado 32 premios Emmy, 34 premios Annie y un premio People's Choice 2016. Fue la primera serie animada en ganar un Premio Peabody, y fue nominada para un Premio de la Academia en 2012 por el corto teatral "The Longest Daycare".

"The Simpsons Movie" fue una exitosa película y el show fue galardonado con una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el año 2000. Además, "Los Simpson" ha sido nombrado como "Best Show of the 20th Century" por la revista TIME y como "Greatest American Sitcom" por Entertainment Weekly en 2013.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, regresan con su ingenioso humor en la temporada que marca un hito en la historia de la televisión. El domingo 2 de junio, más de 30 años después de su debut, "Los Simpson" estrenan su trigésima temporada en América Latina, la cual marcará el episodio 640 en pantalla y la convierte en la serie de entretenimiento en horario estelar de mayor duración en los Estados Unidos.

Compuesta por 23 episodios de media hora, la nueva temporada llega con grandes artistas invitados entre los que se cuentan Emily Deschanel, Gal Gadot, Rupaul, Billy Eichner, J.K. Simmons, Guillermo del Toro, Dave Matthews, Josh Groban y Liev Schreiber, entre otros.