Esta semana, los contenidos de Cablevisión son para disfrutar con toda la familia

SAN VALENTÍN | Un especial a puro romance en Flow con películas como: Ghost, la sombra del amor, Orgullo y Prejuicio, Diario de una Pasión, Medianoche en París y muchos más…

SIN VALENTIN | Un especial con historias de desamor en Flow con: Blue Valentine, Recuérdame, Ella, Un novio para mi mujer, Pérdida y muchas más…

ANTI SAN VALENTÍN | Si se prefieren risas y adrenalina, hay un especial Anti San Valentín en Flow con: Duro de matar, Zoolander, Snatch, Búsqueda implacable, No te metas con Zohan y mucho más…

TELLUS | Desde el martes 16, 22 h por Film&Arts. Cada capítulo disponible al día siguiente en On Demand de Flow. Un grupo ambientalista denominado Tellus opera en la clandestinidad con la finalidad de salvar a la Tierra.

JUEVES





THE RIGHT ONE | Disponible desde el jueves 11 para alquilar en On Demand de Flow. Sara, una novelista que lucha contra el bloqueo del escritor, necesita inspiración, y la encuentra cuando conoce a Godfrey, un bicho raro que cambia constantemente de personalidad y alter ego para hacer frente a su pasado y evitar la realidad. Justo cuando Godfrey comienza a abrirse con Sara, descubre que ella lo ha estado usando como inspiración para su próxima novela, y desaparece de su vida.

EL PRINCIPE OLVIDADO | Disponible desde el jueves 11 para alquilar en On Demand de Flow. Todas las noches, mientras Sofía se duerme, su padre Djibi la lleva a "Storyland", un estudio de cine de fantasía donde sus extraordinarias aventuras de cuentos de hadas cobran vida protagonizada por Djibi en el papel principal del heroico Príncipe Azul.

CANCIÓN DE AMOR | Disponible desde el jueves 11 para alquilar en On Demand de Flow. Un cantante de country en apuros conoce a un compositor de Nashville que necesita inspiración. Al unirse para escribir una canción, su trabajo se complica, pero da como resultado una canción exitosa ... y un amor verdadero.

EL DIARIO DE GLORIA | Disponible desde el jueves 11 para alquilar en On Demand de Flow. La historia de la infancia itinerante del ícono feminista Gloria Steinem y su influencia en su vida como escritora, activista y organizadora por los derechos de las mujeres en todo el mundo.

SÁBADO





BECKY | Sábado 13, 22 h por FOX Premium Movies. Disponible desde el lunes siguiente en On Demand de Flow.

RETRATO DE UN AMOR | Sábado 13, 22 h por HBO. Disponible desde el lunes siguiente en On Demand de Flow.

DOMINGO





EL PRECIO DE LA HISTORIA TEMPORADA 22 | Domingo 14, 21.40 h por History. Esta serie abre las puertas de una casa de empeño manejada por una familia en Las Vegas, en donde tres generaciones de la familia Harrison tienen una vista aguda para distinguir entre una pieza real o una imitación.

LAS NUEVE VIDAS DE OZZY OSBOURNE | Domingo 14, 22.50 h por A&E. Un documental que combina material de archivo con nuevas entrevistas con el propio Osbourne, así como con su familia nuclear (esposa e hijos); se incluyeron testimonios con algunos de los músicos contemporáneos de Ozzy, pero también con personajes de una era distinta como Marilyn Manson, Post Malone y Rob Zombie para quienes sin duda fue una influencia definitiva en sus vidas personales y carreras musicales.

LUNES





THE JUNGLE BUNCH NUEVOS EPISODIOS | Lunes 15, 13 h por Nat Geo Kids. ¡Maurice tiene vida increíble! Adoptado y criado por una tigresa, además de pintar sus rayas de tigre, Maurice le enseña trucos de cacería a su propio hijo adoptivo, Junior el pez tigre. ¡Únete a esta disfuncional, pero feliz familia!

SIDNEY TO THE MAX TEMPORADA 2 | Desde el lunes 15, de lunes a viernes a las 15 h por Disney Channel. Una comedia que gira en torno a Sidney Reynolds, una estudiante muy sociable y amable. Junto a su padre soltero y protector llamado Max deben hacer frente a los desafíos que se dan cuando se crece.

NARCOS MÉXICO TEMPORADA 2 | Desde el lunes 15, de lunes a viernes a las 22 h por A&E.

DE BRUTAS NADA | Desde el lunes 15, 22.55 h por Sony. Una joven mujer, independiente y exitosa, se esfuerza por tener una vida perfecta pero justo antes de su boda descubre que su prometido la engaña.

CELEBRITY GAME FACE | Desde el lunes 15, 23.40 h por E! Kevin Hart organiza una noche de diversión y juegos con parejas de famosos de forma remota desde sus hogares. Desde preguntas de trivia hasta desafíos físicos, cada ronda mostrará un lado fresco, divertido e inesperado.