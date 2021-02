Espía la "casa de los sueños" de Guido Süler: cine propio, piscina y vista al lago

Pantallazo

En una entrevista paara TeleShow, Guido Süller te deja espiar la casa de sus sueños y que conozcan su trabajo como arquitecto.

"¡Me estoy haciendo la casa de mis sueños! En este lugar cuelgo los guantes y si Dios quiere serán días de regocijo, disfrute y relax. Siendo arquitecto, vivir en la casa que uno diseña es lo máximo, es tocar el cielo con las manos", comienza el mediático.

"Tenían que entregarla antes de la pandemia y la pasé en cualquier lado, viví en una cabaña y después me vine a la casa de Claudia, mi mejor amiga, que es azafata de Aerolíneas Argentinas. Estoy esperando que me entreguen la casa y así me voy y vuelvo a Ushuaia, que es mi segundo hogar", concluye.