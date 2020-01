Esmeralda Mitre y Nacha Guevara, enfrentadas por Susana Giménez

Pantallazo

"Fue muy inapropiado lo que dijo Susana Giménez sobre la pobreza. No podés decir eso", declaró Guevara. "Ella no nació en una cuna de oro. No podés decir que si tienen hambre vayan a laburar al campo. No ayuda en nada a lo que estamos hablando".

Esmeralda Mitre le respondió, según informa Radio... Mitre. "Nada más bajo que criticar a Susana Giménez, una compañera. ¡Solo por resentimiento!. Hey wow!", escribió la rubia. "Dejen de molestar a Susana. Ya fue. ¡Qué persecución, madre mía! ¡Joder hombre!".

En una conversación anterior, Mitre había dicho en Mitre: "Creo que Susana tiene un punto de razón, la manera que lo dijo no fue la mejor. Deja ver el nuestro problema cultural de la Argentina. Si bien es cierto que en el país no hay trabajo porque la economía no está creciendo, y es fatal, creo que en un punto lo que quiere decir es que la gente haga lo posible y salga a trabajar. Hay mucha demanda en el campo, a eso se refirió, creo yo".

"Por supuesto no se expresó bien. Hay gente que podría trabajar y no lo hace porque prefiere seguir dependiendo de un plan. Eso pasa porque en nuestro país se perdió la cultura del trabajo".

