Escándalo judicial en Maldonado: el caso Matías Viale

Pantallazo

A las 7:37 de la mañana de aquel 1 de enero de 2012, una voz irrumpió en el teléfono del productor de noticias de la vecina orilla: "mataron al hermano de Juanita y Nacho Viale, de un botellazo en la cabeza", los siguientes minutos fueron de incertidumbre para el experimentado equipo que todos los veranos cubre nuestro principal balneario.

Mientras se armaba la salida en vivo, la producción en Buenos Aires preparaba las placas de ¨Ultimo Momento, tragedia en Punta del Este. "A poco de llegar al sanatorio y mientras probaban el satélite, apareció una llamada sorpresiva: ¨hola: veo que están armando el móvil, mi hermano Matías (Viale) está gravemente herido, pero con vida, recibió un botellazo. Papá (por Ignacio Viale) está haciéndose cargo de la situación".

Una vez más ese verano 2012 comenzaba con un sacudón, y es que durante la fiesta electrónica que se realizó en el predio "La fontana", antigua casa de Dotto Models, perteneciente a la familia Stajaro Pereira, había ocurrido un trágico accidente. Un inadaptado, había arrojado una botella de espumante el aire y en su caída le partió la cara a Matías Viale, hermano de Juanita y Nacho Viale, por parte de padre.

En el programa Modo Pillo de LaX.uy, los intrépidos Jimmy Castilhos y Jimena Siri, tuvieron por primera vez en un medio nacional la palabra de Ignacio Viale, padre de Matías que comentó: "Matías está muy bien, después de 8 años y medio aunque parezca mentira, casi nueve. Si bien los primeros años tuvimos mucha demora, mucha cosa rara. Por ejemplo: fuimos (desde Buenos Aires a San Carlos) a tres audiencias confirmadas, nos hicieron ir tres veces al juzgado, y las tres veces se suspendieron ese mismo día a la mañana por resfrío, gripe, o no sabemos por qué. Sin ninguna consideración ya que viajábamos expresamente desde Argentina. Una cosa muy rara. Después se perdió el expediente penal, todo muy raro".

Sobre el incidente, dijo: "Fue el despertar más negro que tuve en mi vida, cuando mi hija Manuela me llamó llorando, no sabía si era un secuestro, un accidente o qué. A las 7 menos cuarto de la mañana; disculpame Papá que te despierte, pero yo no puedo manejar esto, Matías está herido, vení por favor, me estoy desmayando en la sala del sanatorio. Por un milagro Matías no terminó en una silla de ruedas o en un cajón. Sobre las 6,00 de la mañana, estaba terminando la fiesta, y voló una botella de champagne vacía, y tuvo la suerte que le impacto en el frente de la cara, a lado de la nariz, le abrió la cara, le rompió un diente, pero si está de espalda (por Matías), es muy probable que lo matara, le pega y lo mata. Imagínese una botella volando depende como cae la botella, lo mata, fue el despertar peor de mi vida", concluyó Viale.

Jimmy recordó que en Uruguay, muchas fiestas se realizan sin la debida autorización municipal, siendo anunciadas dos horas antes a los efectos de eludir los controles, eso fue lo que paso en esa fiesta?, a lo que Ignacio Viale contestó: "La fiesta no tenía autorización municipal. Los organizadores, Tommy Muñoz, Adolfo José Pini, y Mario Álvarez, hicieron mucha promoción en medios de comunicación, como la fiesta, que aglutinaría más de 10 mil personas, dicho por ellos. Este es un caso típico de empresario golondrina que va a hacer su temporada más allá del daño que pudiera causar. Quisimos notificarlos (de la denuncia) en el domicilio constituido por ellos en el contrato de alquiler, el predio ¨La Fontana¨, y no nos dejaron notificarlos ahí porque dijeron que era un domicilio temporario a los efectos del contrato".

La denuncia por agresión que fue formalizada en el juzgado penal de San Carlos, "sospechosamente desapareció" del juzgado de la Dra. Adriana Navarro en el año 2014. Recién la Jueza María Andrea Caamaño instruyó su reconstrucción en enero de 2019 cuando un equipo periodístico cuestionó el accionar del juzgado, que en 7 años no había mostrado avances, y que las audiencias habían sido suspendidas en tres ocasiones sin motivos de fuerza mayor, con el bochornoso mérito de una recusación para la jueza Adriana Navarro.

Jimena le preguntó si había tenido alguna respuesta por parte de los organizadores a lo que Don Viale comentó: "En agosto o setiembre del año 2012 me llamo Nacho mi hijo, diciéndome que lo había llamado Tommy Muñoz, que querían hacerse cargo de todo. Yo no quiero litigar por litigar. Los objetivos son dos, que paguen los gastos que ocasionaron. Nos arruinaron ese verano, y mi hijo Matías recibió una brutal agresión. Hubo que hacer rehabilitación, cirugía, perdió piezas dentales, además del tiempo de recuperación. Perdió algunas materias de facultad al comienzo de ese año. El segundo: es que no se pueden hacer megafiestas en un predio que no está preparado para eso y sin autorización correspondiente metiendo 12 mil personas. No dicho por mí, dicho por el señor Tommy Muñoz, en varios medios de la época. Nosotros presentamos una demanda ya que a fin de ese año (2012), de nuevo como si no hubiera ocurrida nada, presentaron pedido de autorización para hacer nuevamente la megafiesta. Cuando nos enteramos en el mes de diciembre, metimos una medida cautelar y evitamos que se hiciera el 31 de diciembre, pero así y todo la Municipalidad, bajo ciertos recaudos, les autorizó a hacerla el día tres o cuatro de enero. Y volvió a ocurrir el mismo desorden, y está registrado en los diarios de la época. En ese momento lo auspiciaba la empresa (de cervezas) Quilmes, y cuando cortó (por la fiesta) porque se les desbordaba, empezaron con los botellazos a las cuatro de la mañana, fue un desastre. No se puede hacer una fiesta en un predio que da sobre una ruta, que transitan miles de personas, salían los chicos borrachos a la carretera sin control policial".

Más adelante Jimmy le pregunto si deseaba ver a los organizadores presos, a lo que Viale respondió: "No, no deseo eso, tal vez la cárcel es muy fuerte, pero yo diría que este señor no debería poder organizar ningún evento más, al menos en el Uruguay. Yo me entere que siguió yendo durante años a hacer sus fiestas al hotel de la parada 3, que antes se llamaba Conrad, y hacia sus fiestas como si nada hubiera ocurrido".

Jimmy volvió a la carga para preguntarle si alguna vez tuvo ganas de agarrar a trompadas a los organizadores. Con voz pausada, Viale contestó: "No, yo no soy un tipo violento, soy un tipo que me gusta el diálogo, la verdad, que creo que las cosas hay que pagarlas de otra manera. Yo lo que sí insisto, es que estos señores (por los organizadores) deberían tener una inhabilitación para organizar fiestas".

Hablando de la denuncia que recibieron los organizadores por parte de la Intendencia de Maldonado, Viale dijo "Fue raro también que esa misma intendencia, la misma autoridad que le inicia una acción por desacato, esa misma autoridad, al mismo organizador, al año siguiente le autoriza la fiesta de nuevo, es medio loco".

Al día de hoy la demanda civil es de varios millones de pesos que irá aumentando con los costos y costas que este proceso llevará hasta la resolución definitiva.

El doctor José Gómez Arocena (matrícula 16.766) defensor de la familia Viale dijo: "El expediente está a la espera ser presentado por el perito que estudió las lesiones recibidas por Matías Viale. Ya nuestra parte realizó las declaraciones, Tomas Muñoz y el grupo de promotores no compareció a ninguna audiencia, por tanto ahora quedan los alegatos, donde se necesita el informe de la perito, y luego de la audiencia de alegatos, vendrá la audiencia de sentencia".

Al día 11 de junio de 2020, pudimos saber que la perito, aun no presentó el informe solicitado por la justicia de Maldonado, 7 meses después de hacer los estudios pertinentes.

Por Gustavo Descalzi