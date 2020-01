Escándalo en Punta del Este: “Pampita se peleó a los gritos con Moritán en la calle”

Pantallazo

La temporada de Punta está súper encendida con escándalos, desde la nieta de Susana Giménez y Mecha a las pedradas, Baclini (ex de Cinthia Fernández) a upa con una rubia en una camioneta, el chancho-cordero gate volador, el hijo de ocho años de Dolores Barreiro manejando y ahora se suma otro escándalo en puerta.

Cuando parecía ser que Pampita encontró la paz, Mariana Brey le pinchó el globo y relató en Los ángeles de la mañana que la top protagonizó una fuerte discusión con su esposo en las calles de Punta del Este.

"Interrumpí mis vacaciones para contarle a Ángel (de Brito) que una de las discusiones que tuvieron de manera pública, porque fue directamente en la vereda, fue en la calle de una farmacia muy popular en Punta del Este", comienza el relato la angelita.

"Ella se quedó en el auto y él entró a comprar algo para la gripe y algo para los niños. Pero cuando sale, Roberto sube al auto y automáticamente empiezan los gritos. Una discusión que era tan fuerte que el auto se movía", agrega Brey.

"No pude saber el motivo de la discusión, pero sé que fue inmediata. Él abrió la puerta del auto y ella ya empezó a los gritos. No es la primera discusión. No estoy contando algo que sea surrealista. Forma parte de la vida cotidiana de todos, pero cuando recién te casás y no llevás ni un año de relación... Es probable que todavía se estén conociendo", cierra la panelista.