Escándalo con Fede Bal: tuvo otra novia paralela a Sofía Aldrey durante 4 años

La escandalosa separación de Fede Bal con Sofía Aldrey por reiteradas infidelidades se convirtió en uno de los temas más comentados del momento. Luego de que se confirmara que estuvo con una de las famosas cuando estaba en pareja fue Claudia Albertario, otro nombre salió de la farándula argentina salió a luz fue el de Estefi Berardi.

En el programa de LAM, Yanina Latorre contó que el actor tuvo una relación paralela a Sofía Aldrey de cuatro años con Sol Baez, la bailarina del Polaco cuando estaban en Showmatch.

“Tenía dos novias, una Sofía y la otra Sol Baez. Sol se siente tan estafada y cornuda como Sofía con todo el material. Hace cuatro años que está con él, sabiendo el lugar que ocupaba”. Respecto al 'título' de ese lazo amoroso con la bailarina, la panelista expresó: “Ella no se sentía la amante, la manipuló, la psicopateó. Se fue a vivir a Estados Unidos para dejar de verlo, allá por el 2021”, dijo la panelista.

“Ella existía en la vida de Fede antes que Sofía. En 2020, él llevó a las dos a un asado. Sol venía con él hace un tiempo largo, le dijo que se dio cuenta que algo pasaba con Aldrey. A partir de ahí no se vieron más”, agregó la angelita.

“Cuando iba a hacerse rayos iba a la casa de Sol, las dos lo cuidaron. Ella también se hizo cargo del cuidado de él, aunque Sofi era la oficial. Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”. Luego, agregó: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”, concluyó.