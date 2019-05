Erika Mitdank relató la noche del incendio en el hotel de Punta del Este

Pantallazo

Erika Mitdank fue una de las 140 personas evacuadas del lujoso Grand Hotel de Punta del Este en la madrugada del domingo a raíz de un incendio que se desató en la azotea del edificio.

La modelo habló con "Infama Recargado", quien contó que su novio, Matías Gainza, le salvó la vida al despertarla y, en medio de la confusión, ayudarla a bajar por las escaleras de emergencia y desalojar el edificio.

Erika relató el hecho y dijo que no sufrieron lesiones de ningún tipo y que las autoridades del hotel se encargaron de alojarlos en otro lugar.

"Fue de terror. Todavía no caigo. Literalmente me salvó la vida Matías, mi pareja. Yo estaba totalmente dormida, no escuché el teléfono ni los golpes en la puerta de otros huéspedes y funcionarios del hotel, quienes empezaron a despertar a todos. Fue rápido: se llenó de humo el hotel por completo, humo tóxico".

Y detalló: "Nunca me había imaginado que sea así, prácticamente mi pareja me arrastró por las escaleras de emergencia. De los nervios y estar dormida no reaccionaba. Uno siempre dice que reaccionaría de tal manera, pero cuando te pasan estas cosas reaccionas como podes. Quedamos muy shockeados. Fuimos a buscar un finde de relax y terminó en una desgracia con suerte".