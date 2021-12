Encontraron muerta en su domicilio a la actriz española Verónica Forqué

Pantallazo

La Policía Nacional española fue quien encontró el el cadáver de Verónica Forqué de 66 años y una fuente de la investigación confirmó a la agencia EFE que la intérprete se había quitado la vida.

Forqué, había cumplido 66 años el pasado 1 de diciembre, y semanas atrás había participado en la versión española de MasterChef.

Allí tuvo polémicas intervenciones hasta anunciar su renuncia. En su momento dijo "abandoné MasterChef por circunstancias de la vida. No podía más. No me arrepiento".