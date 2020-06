En julio podrá verse la Copa Monster Energy de Virtual Racing a través de Canal 10

Pantallazo

La acción comienza este sábado 13 de junio a las 19:00 horas a través de Facebook Live de Uruguay Virtual Racing. Se estarán transmitiendo en vivo las clasificaciones, donde Pilotos Profesionales y SimRacers estarán disputando su lugar en la Copa Monster Energy. Los mismos tienen tiempo de inscribirse hasta última hora del viernes 12.

En las clasificaciones de este sábado 13 y domingo 14, los Pilotos Profesionales y SimRacers estarán en diferentes grupos y horarios; a las 19:00 y a las 20:30 horas, respectivamente. Los 15 mejores Pilotos Profesionales y los 10 mejores SimRacers asegurarán su lugar en la Copa Monster Energy.

Pero no será el final para los que no logren estos primeros puestos, sino que los Pilotos Profesionales y SimRacers tendrán su segunda oportunidad el lunes 15 a las 21:00 horas. A partir de esta clasificación, se definen los 5 mejores pilotos que participarán también en la Copa Monster Energy; y los pilotos que queden en las posiciones número 6 a 36 serán parte de la Copa Monster Energy - Novel, la cual se transmitirá únicamente por Facebook Live.

Los escenarios elegidos por votación del público para este fin de semana son:

• Sábado 13: Circuito INTERLAGOS, categoría DALLARA F3.

• Domingo 14: Circuito MONZA, categoría AUDI RS3.

• Lunes 15: Circuito MONZA, categoría AUDI RS3.

La Copa Monster Energy Uruguay y la Copa Monster Energy - Novel contarán con 12 fechas, para las cuales ya están confirmadas las categorías: AUDI RS3, F3 y GT3; y los circuitos: OKAYAMA, WATKINS GLENS, SILVERSTONE LEGACY, CIRCUITO DE LAS AMÉRICAS, INTERLAGOS y SPA FRANCORCHAMPS. Al finalizar este notable Campeonato, los mejores pilotos serán coronados como los ganadores de la primera Copa Monster Energy Uruguay; llevando a sus casas sus merecidos premios.

El equipo de Uruguay Virtual Racing se siente muy dichoso de la recepción de Pilotos y SimRacers que están apoyando este proyecto desde el comienzo, e invita a los espectadores a seguir este emocionante espectáculo de cerca, en el cual no faltará la diversión, la adrenalina, ni la pasión que caracteriza a este deporte. La Copa Monster Energy se posiciona de esta manera, como el primer Campeonato de Automovilismo Virtual que contará con la participación de Pilotos Profesionales y SimRacers en transmitirse por Canal 10, el Canal Uruguayo.