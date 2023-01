En bikini y de espaldas: Cande Tinelli reveló que se hizo cirugía en la cola

Pantallazo

Cande Tinelli es una de las figuras argentinas que nunca tuvo le miedo a las críticas y pasar por el quirófano, La cantante tiene un feedback muy directo con los seguidores de Instagram y siempre les responde, con total sinceridad, las intervenciones estéticas que se hizo en el cuerpo.

En una de esas charlas con los usuarios de Instagram, la artista disparó contra los haters y aclaró algunas inquietudes de los haters. “Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas. Sí, tengo siliconas, no son plástico. Me operé la nariz, no tiene plástico, y en la boca obvio que me pongo relleno con el capo de Duilio (en referencia al cirujano Duilio Cortella), pero no es plástico tampoco”, dijo la actriz.

La hija de Marcelo Tinelli se vino a la chacra que tiene su padre en José Ignacio para pasar las fiestas y disfrutar de las playas de la costa uruguaya. La cantante compartió varias secuencias en bikini y recibió miles de halagos.

A partir de las imágenes que subió la it girl argentina, Cande Tinelli reveló que se hizo una nueva cirugía estética y sorprendió a los seguidores con una llamativa e inesperada confesión de su físico.

“Para los que me preguntan (real). Si me puse cola , les cuento que sí, hace un tiempo ya. Saben que no tengo ningún problema en decir las cosas que me hago”, fueron las palabras de la exjurado de Canta conmigo ahora.